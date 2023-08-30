Kaymakamdan zehir zemberek veda: Çaldıklarınız burnunuzdan gelsin, kefen paranız olsun

24 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yalova Vali Yardımcılığı'na atanan Konya'nın Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında çarpıcı ifadeler kullandı.

"BAZILARI İSE HEM HIRSIZDIR HEM ARSIZDIR"

İsim vermeden ilçede bulunan bazı kişileri 'Din istismarı' ve 'Hırsızlıkla' suçlayan Kaymakam Deniz Pişkin, "Bazı insanlar hırsızdır ama arsız değildir; çalarken yakalandıklarında genelde utanma ve mahcubiyet duyarlar. Yüzleri kızarır, başları öne düşer, sesleri çıkmaz. Bazıları ise hem hırsız hem arsızdır. Adamı çalarken yakalasan bile suçlu sen olursun, 'Ağız tadıyla bir hırsızlık yaptırmıyor bu adam bize' diyerek suçlu seni ilan ederler. Onlarda ne arlanma vardır ne utanma…" ifadelerine yer verdi.

"ÇALDIKLARINIZ BURNUNUZDAN GELSİN"

Paylaşımının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Pişkin, "'Haya' veya 'ar' duyguları tamamen sıfırlanmıştır. Beslemeleriyle birlikte malı götürür, bir yandan da sakallarını sıvazlayarak 'Elhamdülillah, Yarabbi şükür' çekerler. Şöyle dışardan baksan hepsini adam sanırsın. Ama onlar dünya malına tamah etmiş, bir türlü nefisleri doymayan kifayetsiz muhterislerdir. Hele bunların içinde bir de dini bütün görünüp, kutsal dini değerlerimizin ardına saklanarak hırsızlık yapanlar vardır ki onlar benim gözümde münafıktır, münafıktan da aşağıdadır. Onlara (Seydişehir'deki hırsız takımına) diyorum ki Ruhsati'nin bu dizellerini sizin için paylaşıyorum. Sizin bu meşine dönmüş suratlarınız varken sanmıyorum ama belki biraz üstünüze alınır, belki biraz utanır da insan olduğunuzu hatırlarsınız. Çaldıklarınız burnunuzdan gelsin, kefen paranız olsun inşallah" dedi.

BİR SÜRE SONRA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu çıkış sonrası Pişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak şu satırları yazdı: "Bugün yaptığım paylaşımın bazı siyasi çevreler ile basın yayın organları tarafından istismar edilmesinden ve siyasi polemik malzemesi yapılmasından duyduğum rahatsızlık nedeniyle, paylaşımımı kendi özgür irademle kaldırmaya karar verdim. Ben siyaset yapmıyorum, hiçbir siyasi gayenin de beni kullanmasına izin vermem."

CHP İLÇE BAŞKANI SORDU: KİM BU HIRSIZLAR?

Kaymakam Deniz Pişkin'in paylaşımını alıntılayan CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel de, kaymakama çağrıda bulunarak "Kaymakam bey, kaleminize, yüreğinize sağlık. Ancak kimdir bu Seydişehir'deki hırsızlar, bilmek herkesin hakkıdır!" ifadelerini kullandı.