Seydişehir Kaymakamı Pişkin ile Belediye Başkan Tutal, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçedeki gazetecilerle istişare toplantısı yaptı.

Pişkin, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Seydişehir'in tanıtılması, kültürel ve sanatsal anlamda farklı özelliklerinin ön plana çıkarılması konusunda basın mensuplarının emeğinin çok fazla olduğunu söyledi.

Kamuoyunu bilgilendirmek anlamında basının önemine dikkat çeken Pişkin, şöyle konuştu:

"Seydişehir'de birlik ve beraberlik içerisinde bir çalışma yapıldığını görüyorum. Başkanımız birlikte çalışılabilen, istişareye açık, işbirliği anlamında her türlü fedakarlığı yapabilen bir kardeşimiz. Biz birbirimize karşı koşan ve yarışan aktörler değiliz. Hepimizin amacı kamuoyuna, vatandaşımıza hizmet vermektir. Hizmet işin ehli insanlar tarafından götürülüyorsa destek olunmalıdır. Seydişehir'de çok güzel birlik ve beraberlik ortamı var. Rabbim birliğimizi beraberliğimi bozmasın."

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da ilçede yapılan hizmetler hakkında bir sunum yaptı.

İlçenin büyümesi için de son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdikleri aktaran Tutal, "Seydişehir'i ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren konularda her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Seydişehir kültürüyle, eğitim seviyesiyle, sosyal yapısı, basın kalitesiyle öne çıkan ve farklılığı olan bir ilçedir. Bundan dolayı ilçemizle gurur duyuyoruz. Gazeteciler bizim gözümüz kulağımız gibidir. Bizlerin göremediği, duymadığı konuları bizlere iletme adına basın yayın organlarımız önemli bir görev üstleniyor. Yapıcı olan eleştirileri alıyoruz, değerlendiriyor, hasbihal ediyoruz. Bizim tek gayemiz gök kubbede hoş bir seda bırakmanın yanında ilçemize hoş eserler kazandırmaktır." diye konuştu.

Programa, Pişkin ve Tutal'ın yanı sıra Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ile kentteki basın mensupları katıldı.