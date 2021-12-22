Seydişehir Kaymakamı Pişkin sokak hayvanlarına yem bıraktı - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, yoğun kar yağışının ardından sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Pişkin, yaptığı açıklamada, mevsim şartlarından dolayı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki eski mezbaha bölgesi, çöp depolama alanı ve şehir merkezinde yaşayan sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirtti.

İlçedeki soğuk havanın yanı sıra kar yağışının 70 santimetreyi geçtiğini aktaran Pişkin, şunları kaydetti:

"Tabiattaki doğal dengeyi korumak için özellikle de kış şartlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemek ve onların hayatta kalmalarına yardımcı olmak adına elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Onların da can taşıdığını unutmadan, bireysel olarak da bu konuda duyarlılık göstermeliyiz. Özellikle kış günlerinde sokak hayvanlarımız bir yandan soğukla mücadele ederken bir yandan da açlıkla mücadele ediyor. Hazır mama veya evimizde kalan ekmek ve yemeklerle sokak hayvanlarımızı besleyerek onları unutmamalıyız."