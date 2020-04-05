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Seydişehir Kaymakamlığı'ndan "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kaymakamlık tarafından mahallelerde "evde kal sağlıklı kal" anonsu yapılıyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kaymakamlık tarafından mahallelerde "evde kal sağlıklı kal" anonsu yapılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların evde kalması uyarılarına ağırlık veren Seydişehir Kaymakamlığından, araçla ilçeye bağlı mahallerde ve arazide çalışan çiftçilere "evde kal sağlıklı kal" anonsu yapılıyor.
Kaymakamlığın anons aracı ile "Evinizde kalmanız siz ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Evde kal sağlıklı kal" uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:34 Kaynak: AA
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