Kaymakam Deniz Pişkin, proje eğitimi alan katılımcıların, proje kavramını yakından tanımalarını ve kendi kurumlarında proje üretmeleri amacı ile eğitim verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Deniz Pişkin, mevlana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de MEVKA tarafından eğitim verildi - Son Dakika

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