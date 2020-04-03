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Seydişehir Kaymakamlığından araçla "evde kal" anonsu yapılıyor
7 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Kaymakamlık tarafından "evde kal sağlıklı kal" anonsu yapılıyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Kaymakamlık tarafından "evde kal sağlıklı kal" anonsu yapılıyor.
Kaymakamlığın anons aracı ile ilçeyi dolaşan görevliler, "Evinizde kalmanız siz ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Evde kal sağlıklı kal" uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:56 Kaynak: AA
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