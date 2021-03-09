Seydişehir kırsal mahallerindeki çocuklara oyuncak ve eğitici materyaller dağıtılıyor - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması" projesi kapsamında, kırsal mahallelerdeki çocuklara oyuncak ve eğitici materyaller dağıtılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve beraberindeki ana sınıfı öğretmenleri, proje kapsamında hazırlanan oyuncak ve eğitici materyalleri, ilçeye bağlı Saraycık, Çavuş, Mesudiye, Oğlakçı, Tol mahallerinde çocuklara dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kibar, "Milli Eğitim Bakanlığımızın projesi kapsamında, okul öncesi eğitimi alamayan çocuklara ev ortamında ulaşmayı hedeflediği oyun sandıklarımızın dağıtımına başladık." ifadelerini kullandı.

Projenin, öğretmenler tarafından takip edileceğini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, şunları kaydetti:

"Oyun sandığımızda ahşap kukla setleri, kitaplar, boyama setleri, akıl oyunları, yap-boz, bloklar, sayı çubuğu gibi farklı materyaller bulunuyor. Ana sınıfı olmayan 9 dış mahallemizde 15 çocuğumuza dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra ailelerimizi rehber öğretmenlerimiz ve ana sınıfı öğretmenlerimiz çocuk gelişimi konusunda bilgilendirerek, gerekli açıklamayı yapıyorlar. Projede yer alan öğretmenlerimiz çocuklarımızın bilgilerini ve annelerimizin iletişim bilgilerini aldılar. Muhtarlarımızla birlikte mahallerimizdeki çocuklarımızı tespit ettik. Öğretmenlerimiz çocukların gelişimi ile ilgili bilgileri alıp değerlendirmelerde bulunacak ve gerekli yazışmaları yaparak Milli Eğitim Bakanlığımıza bilgileri aktarılacak."