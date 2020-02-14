Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu'na yeni laboratuar - Son Dakika
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Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu'na yeni laboratuar

7 saat önce

Seydişehir İlçesinde Mahmut Esat Ortaokulu'na Fen Bilimleri Laboratuarı açıldı.

Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu'na yeni laboratuar, System.String[]

Seydişehir İlçesinde Mahmut Esat Ortaokulu'na Fen Bilimleri Laboratuarı açıldı.


Açılışa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, hayırsever İsmail Gülpınar okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar "Mahmut Esat Ortaokulu Fen Bilimleri Laboratuvarı'nın açılışını, sayın kaymakamımız, hayırseverimiz, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla yaptık. Bilim adamları yetişmesine imkan sağlayacak, tam donanımlı örnek fen laboratuarı için, öğrenci velimiz Günaydınlar İsmail Gülpınar,a çok teşekkür ederiz. Laboratuarımız ilçemize Mahmut Esat Ortaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine hayırlı olsun." dedi.

Seydişehir, Gülpınar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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