Seydişehir Muay Thai başarıylara devam ediyor - Son Dakika

Birbirinden güçlü rakipleri yenerek altın madalyaya uzanan Gürkan Uğur Yıldız, bu turnuvada şampiyonluğun Sakarya Zaferi'nden dolayı manevi bir değeri bulunduğunu ayrıca kazandığı tecrübeyle uluslar arası alanlarda da ülkemiz adına ringe çıkmanın en büyük hayali olduğu söyledi.

Turnuvada Kadir Faruk Gencel de bronz madalya kazandı. Tüm sporcular ve antrenör Serkan Yıldız kendilerine her zaman destek olan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Seydişehir Belediyespor Kulüp Başkanı İsa Çiftçi'ye teşekkür ettiler.