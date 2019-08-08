Son Dakika Haberleri: Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencilerini piknikte buluşturdu
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Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencilerini piknikte buluşturdu

33 dakika önce

Konya'nın Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kurslarındaki öğrencileri piknikte bir araya getirdi.

Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencilerini piknikte buluşturdu, System.String[]
Konya'nın Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kurslarındaki öğrencileri piknikte bir araya getirdi.
Seydişehir Merkez Cami ve Kur'an kurslarından 350 öğrencinin katıldığı piknikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.
Seydişehir Müftü Vekili Ali Akbıyık "Din eğitiminde sosyal faaliyetlerin önemli bir yeri var, öğrencilerimizin okulların kapanması ile birlikte hemen camilerde açılan yaz kurslarına katılarak Kuranı Kerim, Siyer, İlmihal bileğilerini öğrenmek için çalıştılar. Kurs döneminin sonuna geldik. Yaklaşık 350 öğrencinin katıldığı piknikte öğrencilerimiz eğlendi onlara ikramlarda bulunduk, Halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar ile yarışmalar yaptık katkı sağlayanlara teşekkür ederim." dedi.
Seydişehir, Müftü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:12 Kaynak: AA
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