Seydişehir Orman İşletme Şefliği vatandaşlara fidan dağıttı - Son Dakika

Ünal, duyarlılıkları ve doğaya olan sevgilerinden vatandaşlara teşekkür etti.

Milli İrade Meydanı'nda, 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 sedir, 2 bin 500 karaçam fidanını vatandaşlara dağıttıklarını belirten Seydişehir Orman İşletme Şefi Fatih Ünal , fidanların toprakla buluşmasını sağlayarak nefes almayı hedeflediklerini söyledi.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı