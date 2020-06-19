Seydişehir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, gece gündüz demeden ilçe halkının huzur ve güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Başarılı uyuşturucu operasyonlarına imza atıldığını ve ve konut hırsızlıklarında da büyük azalma görüldüğünü ifade eden Özdemir, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin en büyük yardımcılarının ise "Ares" isimli narkotik köpeği olduğunu belirtti.

İlçenin coğrafi konum itibarıyla geçiş noktası olduğunu, uyuşturucu geçişine izin vermemek için önemli operasyonlara imza attıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Birinci önceliğimiz gençlerimizi uyuşturucudan arındırmak. Hiç başlamayan gençlerimizi, çocuklarımızı uyuşturucu ile tanıştırmamak için Seydişehir'de çalışma arkadaşlarımla birlikte mücadele ediyoruz. Amacımız bu noktada bu tür olayları sıfırlamak veya en asgariye indirmek. İlçe emniyet müdürü olarak tedirgin olduğum konulardan bir tanesi de hırsızlık olayları. Hırsızlıklar beni ciddi anlamda endişeye düşürüyor. Açıktan veya iş yeri hırsızlığı biraz anlaşılır ama konut hırsızlığı çocuklarımız ve ev hanımlarımızı huzursuz eden bir durum. Bu nedenle devriyelerimize sürekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. 2016 yılında Seydişehir'de göreve başladım. Yaklaşık dört yıldan bu yana uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma arkadaşlarımla başarılı işlere imza attık."