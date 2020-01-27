Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Elazığ'a 6 tır yardım malzemesi - Son Dakika

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Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Elazığ'a 6 tır yardım malzemesi
6 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası, deprem bölgesine 6 tır yarım malzemesi gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası, deprem bölgesine 6 tır yarım malzemesi gönderdi.
Seydişehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük, böyle bir organizasyona vesile olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Konya'daki oda ve borsa başkanlarına ve bu yardımda payları olan tüm oda üyelerimize teşekkür etti.
Küçük, kampanya kapsamında ilçeden 6 tır dolusu yardım malzemesi toplandığını dile getirerek, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve gelişmesi için her zaman göreve hazırız" dedi.
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