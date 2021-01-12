Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan uzaktan eğitime tablet desteği - Son Dakika

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 55 tablet bilgisayar Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'a teslim edildi.

Kaymakam Aydın Erdoğan'ın makamında kabul ettiği Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük'e, yönetim kurulu üyesi Refik Şenarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da eşlik etti.

Küçük, her yıl TOBB olarak eğitime destek için kırtasiye yardımları yaptıklarını anımsatarak, "Bu yıl pandemi (Salgın) nedeniyle eğitim yardımını kırtasiye yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet yardımında bulunma kararı alındı. İlçe kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürümüzün nezdinde, öğrencilerimize dağıtılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Erdoğan ise, "Yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öğrencilerimizi unutmadı. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim için tablet bilgisayarlara çok fazla ihtiyaç oluyor. Biz de bunları inşallah, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtacağız. Bu tür yardımlarını devam edeceğini umuyorum. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmeleri için bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.