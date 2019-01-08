Son Dakika Haberleri: Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır'da Kar Yağışı

Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır'da Kar Yağışı

1 saat önce

Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır'da Kar Yağışı, System.String[]
Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.


Adı geçen ilçelere giden memur servisleri de yoğun kar yağışı nedeniyle, iş yerlerine güçlükle ulaştı.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bölgede, kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:03 Kaynak: AA

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