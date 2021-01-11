Seydişehirli bisikletçiler, piknik alanında çöp topladı - Son Dakika

Seydişehirli bisikletçiler, piknik alanında çöp topladı

11.01.2021 10:47
Seydişehirli bisikletçiler, piknik alanında çöp topladı, System.String[]

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, "Doğa için pedalla" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, "Doğa için pedalla" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Düzenledikleri bisiklet turunda mola verdikleri Pınarbaşı Tepesi'ndeki ormanlık alanda çevre temizliği yapan bisikletçiler, 1200 badem ve meşe palamudu tohumunu da toprakla buluşturdu.

Dernek Başkanı Ali Öz, "doğa için pedalla" sloganı ile yola çıktıklarını, 4 saat süren temizlikte 30 torba çöp topladıklarını belirtti.

Seydişehir'in önemli turizm alanlarından biri olan Pınarbaşı Tepesi çevresinin ziyaretçiler tarafından kirletildiğini dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Doğada bırakılması gereken tek şey ayak izi olması gerekirken alana bırakılan çöp çeşitliliği bizleri bile hayrete düşürdü. Her türlü çöpler alana bırakılmış. Bu durumu görünce dernek üyelerimiz ile birlikte bu bölgede temizlik yaptık. Sadece çevre temizliği değil 1200 badem ve meşe palamudu tohumu temizlediğimiz alanda uygun yerlere diktik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgelere gelerek piknik yapan veya vakit geçiren kardeşlerimizden ricamız lütfen bu alanları koruyalım. Doğa ve çevre kirliliğine izin vermeyelim."

Bisiklet, Ali Öz, Piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehirli bisikletçiler, piknik alanında çöp topladı - Son Dakika


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