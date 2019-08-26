Son Dakika Haberleri: Seydişehirli dağcılar 30 Ağustos zaferi için tırmandı
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Seydişehirli dağcılar 30 Ağustos zaferi için tırmandı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan dağcılar Küpe Dağı'na "30 Ağustos Zafer Tırmanışı" gerçekleştirdi.

Seydişehirli dağcılar 30 Ağustos zaferi için tırmandı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan dağcılar Küpe Dağı'na "30 Ağustos Zafer Tırmanışı" gerçekleştirdi.


9 kişilik oluşan dağcı ekibi sabah saat 05.00'da Seydişehir'in Gökcehüyük Mahallesi'nden tırmanışa başladı.

Dağcılar, 5 saatlik zorlu tırmanış sürecinin ardından ilçenin simgesi olan 2 bin 321 rakımlı Küpe Dağı, Güllü Yatak Zirvesi'ne vardı.

Burada bulunan zirve defterini imzalayan dağcılar, Türk Bayrağı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekipteki dağcılardan Adnan Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Tırmanışı"nı yedinci kez düzenlediklerini söyledi.

Taşçı, "97 yıl önce yaşanan kurtuluş mücadelesi duygularıyla, Anadolu'yu bize vatan yapan tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Katılım sağlayan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Seydişehir, Sabah, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:46 Kaynak: AA
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