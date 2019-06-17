Son Dakika Haberleri: Seydişehirli dağcılar Aydos'un zirvesine tırmandı
Son Dakika Güncel Haber

Seydişehirli dağcılar Aydos'un zirvesine tırmandı

27 dakika önce

Ereğli Dağcılık Kulübünün (ERDAK) organizasyonu "9. Aydos Zirve Şenliği ve Tırmanışı" kapsamında, 3 bin 444 metre yüksekliğindeki Aydos Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Seydişehirli dağcılar Aydos'un zirvesine tırmandı, System.String[]
Ereğli Dağcılık Kulübünün (ERDAK) organizasyonu "9. Aydos Zirve Şenliği ve Tırmanışı" kapsamında, 3 bin 444 metre yüksekliğindeki Aydos Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 55 dağcı, Halkapınar'ın Çakıllar Mahallesi Kırakpınar mevkisine bir gün öncesinden gelerek çadırlarda kamp kurdu.
Gece 3 bin 444 metre rakımlı Aydos zirvesine tırmanmak için yola çıkan 55 dağcı, 6 saatlik tırmanışla zirveye ulaştı.
Zirve tırmanışına Seydişehir'den katılan Ömer Pekşenarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Seydişehirden 5 kişi ile grup halinde geldik. Bu tırmanışımızı tüm babalara ve şehitlerimize adıyoruz. ERDAK 9. Aydos Zirve Şenliği'ni yeni dostluklar, güzel hatıralar ve muhteşem dağ manzarası eşliğinde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğin başarılı şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:22 Kaynak: AA
Türkiye, Halkapınar, Aydos Dağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini emen 40 günlük bebeğin kahreden ölümü TÜBİTAK'a 21 personel alınacak Meral Akşener: Eşim İstanbul'da akbille gezer Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 10:49:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seydişehirli dağcılar Aydos'un zirvesine tırmandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]