Seydişehirli etliekmekçi 1 günlük gelirini depremzedelere gönderecek - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki etliekmekçilik yapan Aydın Kahraman bir günlük hasılatını Elazığ depreminde zarar gören depremzedelere gönderecek.

Tüm yurttan Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlara yardımlar sürerken bölgeye bir yardım eli de Seydişehir'den uzandı.

Seydişehir Seyyiharun Bulvarı'nda etliekmek dükkanı işleten Aydın Kahraman bir günlük kazancını depremzedelere bağışlama kararı aldı.

AA muhabirine konuşan Kahraman, "Kendi iş yerimdeki bir günlük hasılatımı AFAD kanalı ile deprem bölgesindeki kardeşlerimize göndereceğim onların yerinde bizde olabilirdik acıları acımızdır. Benim başlattığım bu yardım kampanyasına esnaf arkadaşlarıma ve meslektaşlarımdan destek bekliyorum." dedi.