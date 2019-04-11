Son Dakika Haberleri: Seydişehirli Gaziler Düziçi'ne Yolcu Edildi

Seydişehirli Gaziler Düziçi'ne Yolcu Edildi

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ikamet eden gaziler Osmaniye Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı etkinliklerine katılmak üzere yolcu edildi.

Seydişehirli Gaziler Düziçi'ne Yolcu Edildi, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ikamet eden gaziler Osmaniye Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı etkinliklerine katılmak üzere yolcu edildi.

Seydişehirli gazileri eşleri ile birlikte yolcu eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Gazilerimiz vatanı uğruna canlarını ortaya koymuşlar. Bu vatan sizlere minnettardır. Bizler minnettarız. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapılacak olan etkinliklere katılmak üzere Seydişehirli gazilerimizi eşleri ile birlikte yolcu ettik. Kendilerine hayırlı yolculuklar diliyoruz" dedi.

Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Seydişehir Temsilcisi Emin Kara da, "Her yıl gazilerimiz çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Belediye Başkanımız Mehmet Tutal da bu etkinliklere katılabilmemiz için bizlere destek oldu. Kendisine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:46 Kaynak: İHA
Osmaniye, Seydişehir, Konya, Düziçi, Güncel
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