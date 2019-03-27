Seydişehirli Hanımlar, HANIMELİ ÇARŞISI İle Ev Ekonomisine Katkı Sağlayacak
2 saat önce
Seydişehirli hanımlar ev ekonomilerine Hanımeli Çarşısında satışlarını yaparak katkıda bulunabilecek.
Başkan Tutal, sosyal yardım projelerimiz kapsamında hanım kardeşlerimiz, el sanatları ve el emeği göz nuru ürünlerini Hanımeli Çarşısında satabilecek.
Ev hanımlarının ürettikleri ürünlerini belirli alanlarda ve saatlerde satabilmelerine olanak sağlayacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "Ülke genelinde iş ihtiyacı duyan, üretime katkı yapmak isteyen ev hanımları, ürünlerini Hanımeli Çarşısında alıcıları ile buluşturacak. Bu bizim çok önemsediğimiz bir proje. Yeni bir atılım, yeni bir açılım yapmayı arzu ediyoruz. Ev hanımı kardeşlerimiz kendi evlerinde el emeği göz nuru ürettiği ürünleri burada satarak ev ekonomilerine katkı sağlayacak. Hanım kardeşlerimiz bu mekanlarda aile ekonomilerine önemli miktarda katkı sağlarken, diğer yandan kendilerini kanıtlamanın mutluluğunu yaşayacak. Aynı zamanda hanım kardeşlerimiz sosyal ve kültürel anlamda birbirlerine katkı sağlayacaklar. Böylece her hanemiz bir atölye olacak" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:32 Kaynak: Bültenler
Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı!
Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği
Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu
Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir