Aldıran, Malta'da 25-28 Kasım'da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Seydişehir Belediyesi adına maça çıkarak hem ilçesini hem de ülkeyi temsil edecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Malta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehirli sporcu tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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