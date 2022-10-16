Seydişehirli sporcu tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Seydişehirli sporcu tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek

16.10.2022 14:30
Seydişehirli sporcu tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek

Seydişehir Belediyesi Sanayi Spor Kulübü tekvando sporcusu Emirhan Aldıran, Malta'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Seydişehir Belediyesi Sanayi Spor Kulübü tekvando sporcusu Emirhan Aldıran, Malta'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Aldıran, Konya'da 7-9 Ekim'de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda, Malta'da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Konya'da gerçekleştirilen müsabakalarda 49 kiloda yaptığı maçların tamamını kazanan Aldıran, Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından ödüllendirildi.

Aldıran, Malta'da 25-28 Kasım'da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Seydişehir Belediyesi adına maça çıkarak hem ilçesini hem de ülkeyi temsil edecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Malta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehirli sporcu tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehirli sporcu tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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