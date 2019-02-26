Son Dakika Haberleri: Seydişehirli Sporcular Antalya'dan 5 Bronz Madalyayla Döndü

Seydişehirli Sporcular Antalya'dan 5 Bronz Madalyayla Döndü

2 saat önce

Antalya'da düzenlenen Muay Thai turnuvasına katılan Seydişehirli sporcular ilçeye 5 bronz madalyayla döndü.

Seydişehirli Sporcular Antalya'dan 5 Bronz Madalyayla Döndü, System.String[]
Antalya'da düzenlenen Muay Thai turnuvasına katılan Seydişehirli sporcular ilçeye 5 bronz madalyayla döndü.

Turnuvada Seydişehirli sporcular Elvan Bahçıvan, Dursun Ali Kozan, Muhammet Ali Çatlıoğlu, Muhammet Osman Sert ve Hakan Topçu, güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak madalyaya uzandı.

Antrenör Serkan Yıldız sporcuların aldığı dereceleri, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları için birer merdiven olarak gördüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:57 Kaynak: AA

Muhammet Ali, Kozan, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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