Seydişehirli Sporcular Antalya'dan 5 Bronz Madalyayla Döndü
2 saat önce
Antalya'da düzenlenen Muay Thai turnuvasına katılan Seydişehirli sporcular ilçeye 5 bronz madalyayla döndü.
Antalya'da düzenlenen Muay Thai turnuvasına katılan Seydişehirli sporcular ilçeye 5 bronz madalyayla döndü.
Turnuvada Seydişehirli sporcular Elvan Bahçıvan, Dursun Ali Kozan, Muhammet Ali Çatlıoğlu, Muhammet Osman Sert ve Hakan Topçu, güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak madalyaya uzandı.
Antrenör Serkan Yıldız sporcuların aldığı dereceleri, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları için birer merdiven olarak gördüğünü söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:57 Kaynak: AA
Ceyda Düvenci, Sp Hastası Kızı İçin Hazırladığı Ajandayı İmzaladı
Doğuştan Uyuşturucu Bağımlısı Rüzgar Bebeğin Velayeti Anne ve Babaya Verildi
Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, "Çocuklarım Var" Diye Yalvardı
Romanya, Uluslararası Karasularında Avlanan Türk Balıkçılarına Ateş Açtı: 3 Yaralı