Son Dakika Haberleri: Seyehat Acenteleri Yetkililerinden Vali Akbıyık'a Ziyaret Tti

Seyehat Acenteleri Yetkililerinden Vali Akbıyık'a Ziyaret Tti

18 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de faaliyet gösteren otobüs firmalarının yetkilileri, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Seyehat Acenteleri Yetkililerinden Vali Akbıyık'a Ziyaret Tti, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de faaliyet gösteren otobüs firmalarının yetkilileri, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Van Gölü Turizm Firması Hakkari yetkilisi Ebubekir Zirek, Best Van Turizm Firması Hakkari yetkilisi Cemil Kahraman ve Kamil Koç Turizm Firması Hakkari yetkilisi Veysi Kurt, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Van, Van Gölü, Hakkari, Güncel
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