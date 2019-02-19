Son Dakika Haberleri: Seyev ve Omsad'den Vali Akbıyık'a Ziyaret

Seyev ve Omsad'den Vali Akbıyık'a Ziyaret

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Vali Orhan Işın İlk ve Ortaokuluna destekte bulunan Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Kurucusu ve Başkanı Seda Yekeler ile Okul Mobilyaları ve Gereçleri Sanayicileri Derneği (OMSAD) Başkanı Selim Kahraman, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Seyev ve Omsad'den Vali Akbıyık'a Ziyaret, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Vali Orhan Işın İlk ve Ortaokuluna destekte bulunan Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) Kurucusu ve Başkanı Seda Yekeler ile Okul Mobilyaları ve Gereçleri Sanayicileri Derneği (OMSAD) Başkanı Selim Kahraman, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Yekeler ve Kahraman ile bir süre görüşerek Hakkari'de eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Yekeler ve Kahraman'a Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de eşlik etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:20 Kaynak: İHA

Selim, Orhan Işın, Hakkari, Güncel
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