Son Dakika Haberleri: Seyfe Gölü Kuş Cennetini, 12 yıllık fotoğraf arşivi ile anlattı
Son Dakika Güncel Seyfe Gölü Kuş Cennetini, 12 yıllık fotoğraf arşivi ile anlattı - Son Dakika

Seyfe Gölü Kuş Cennetini, 12 yıllık fotoğraf arşivi ile anlattı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, 12 yıllık fotoğraf arşivi ile Kırşehir'de yer alan kuş cennetini anlattı.

Seyfe Gölü Kuş Cennetini, 12 yıllık fotoğraf arşivi ile anlattı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, 12 yıllık fotoğraf arşivi ile Kırşehir'de yer alan kuş cennetini anlattı.


Mucur ilçesinde katıldığı çalıştayda, "Seyfe Gölü Havzasında Değişim ve Değişime Etki Eden Faktörler" başlığında gölün 2007-2019 yıllarını anlatan Çetiner, göldeki suyun doluluk ve suyun çekilme oranını fotoğraflarla gösterdi.


Kırşehir'de her hafta düzenli olarak gittiği Seyfe Gölü Kuş Cennetindeki fotoğrafları toparlayan Çetiner, "Fotoğraflar, her hafta çekildi. Bazen bilinçsizce de oluşturduğum fotoğraflar oldu. Bu bir emek gerektiriyor. Ben, Seyfe köyünde doğup büyüdüm ve doğayı da seviyorum. Her hafta sonu mutlaka Seyfe Gölü Kuş Cennetine gidiyorum. Bölgede değişik açılardan binlerce fotoğraf çektim. Çalıştayda da bu fotoğraf karelerinden seçerek sunum oluşturdum. 4 mevsim aksatmadan bölgeye giderek fotoğraf çektim. Bölgeye giden bazı insanlar 'kuşları göremediklerinden yakınıyor' bölge hayvanat bahçesi değil. Uzun yıllardır fotoğraf çekiyorum, artık kuşların da nerede, hangi saatte olacağı bilgisine sahibim" dedi.


Küresel ısınma etkisi ile bölgede değişime uğruyor


Küresel ısınma etkilerinin de bölgede değişim oluşturduğunu ifade eden Çetiner, "Mucur ilçesinde düzenlenen çalıştayda Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı olarak gölü anlatan sunum yaptım. 2007 Yılından bu yana gölün iyi-kötü hallerini de içerisine alan sunumda fotoğraflarla yaşanan değişimi gösterdim" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Seyfe Gölü, Kırşehir, Mucur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
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