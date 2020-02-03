Seyfe Gölü'ndeki kuşlar objektiflere yansıdı - Son Dakika

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü'ne gelen flamingo ve turnagiller objektiflere yansıdı.

Mucur ilçesinde bulunan ve son zamanlarda etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Seyfe Gölü'ne flamingo ve turnagiller akın etti. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında yaptığı açıklamada, "Allı ve telli turnalar özel bir şov yaptı. Bu şova ördekler, angıtlar ve kazlar da eşlik etti. Bu görsel şölenle kuşlar Seyfe Gölü ve sulak alanların önemini hatırlattı" dedi.