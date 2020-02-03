Seyfe Gölü'ndeki kuşlar objektiflere yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyfe Gölü'ndeki kuşlar objektiflere yansıdı - Son Dakika

Seyfe Gölü'ndeki kuşlar objektiflere yansıdı

6 saat önce

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü'ne gelen flamingo ve turnagiller objektiflere yansıdı.

Seyfe Gölü'ndeki kuşlar objektiflere yansıdı, System.String[]

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü'ne gelen flamingo ve turnagiller objektiflere yansıdı.

Mucur ilçesinde bulunan ve son zamanlarda etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Seyfe Gölü'ne flamingo ve turnagiller akın etti. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında yaptığı açıklamada, "Allı ve telli turnalar özel bir şov yaptı. Bu şova ördekler, angıtlar ve kazlar da eşlik etti. Bu görsel şölenle kuşlar Seyfe Gölü ve sulak alanların önemini hatırlattı" dedi.

Çetiner, Seyfe Gölü'nün 10 bin 700 hektarlık alanla Türkiye'deki 135 sulak alandan biri olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de üç ve üzeri koruma sınıfına sahip 4 sulak alan var. Seyfe Gölü bunlardan biri. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla Seyfe hak ettiği değere ulaşmalıdır" diye konuştu.


Seyfe Gölü, Türkiye, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın "Türkiye bize haber vermedi" iddiası hükümet tarafından yalanlandı
Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 21:19:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyfe Gölü'ndeki kuşlar objektiflere yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]