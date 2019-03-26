Seyfe Gölü'ne Flamingo Akını

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde son yılların en yoğun flamingo akını yaşanıyor.

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde son yılların en yoğun flamingo akını yaşanıyor.



Göçmen kuşların Türkiye'deki iki büyük göç yolundan biri üzerinde bulunan, yaklaşık 10 bin 700 hektar alana sahip gölün büyük kısmı son yağışlarla doldu. Toprak yapısı nedeniyle tabana su bırakmayan ve tabandan su almayan Seyfe'de turnalar, ördekler, angıtlar, martılar ve çıkrıkçı kuşlarının yanı sıra flamingolar ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.



Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkan Ömer Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin gölde güzel manzaralara tanık olduğunu belirterek, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Bu güzelliğin, yağışlar nedeniyle gölün yeterince suya kavuşmasından kaynaklandığını vurgulayan Çetiner, "Şu an son yıllardaki en yoğun flamingo sayısına ulaştık. Geçen yıllara göre yüzde 40-50 daha fazla flamingo sayısının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu gün geçtikçe daha da artacaktır. Çünkü göçler daha yeni başladı. Ayrıca turnalar halen devam ediyor burada yaşamlarına. Ördekleri, angıtları, çıkrıkçı kuşlarını, martıları ve yerel kuşları da görme imkanımız var." dedi.



Seyfe Gölü'nün, Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından olduğuna dikkati çeken Çetiner, şöyle devam etti:



"Derinliği en dolu halinde bile 1 metreye ulaşmayan bir alanımız. Bu kadar yükseklikte su bile gölü dolu göstermeye yetiyor. Şu an yaklaşık 40-50 santimetre yüksekliğinde bir suyumuz var. Asıl önemli olan bilhassa Seyfe pınarlarından su girişinin olmamasıdır. Horla ve Malya pınarlarından su girişimiz yok. Seyfe pınarından gölete su girdiği zaman orada oluşan turbalıklar ve sazlıklar kuşların saklanmalarına ve barınmalarına, yuva yapmalarına katkı yapıyor."



Pınarlardan su girişi olmadığı için kuşların yuva yapmakta zorlandığını anlatan Çetiner, "Ördek ve angıtlar başka yerlere yuva yapmak zorunda kalıyor. Flamingoların yuvaları da zaten bu duruma bağlı değil. Ters vazo şeklinde gölün ortasında çamurdan yuva yapıyorlar. Yaklaşık 30-40 santimetre yüksekliğinde ve yavrularını buraya bırakıyorlar. Hava şartları ve gölün durumu iyi olduğunda gölümüzde yavruların doğumuna da tanık olabiliyoruz." şeklinde konuştu.

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