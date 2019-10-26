Son Dakika Haberleri: Seyfe Gölü yüzlerce kuşu ağırlıyor
Son Dakika Güncel Seyfe Gölü yüzlerce kuşu ağırlıyor

Seyfe Gölü yüzlerce kuşu ağırlıyor

1 saat önce

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, buharlaşmanın etkisiyle yaşanan kuraklığa rağmen yüzlerce turna ve leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Seyfe Gölü yüzlerce kuşu ağırlıyor, System.String[]

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, buharlaşmanın etkisiyle yaşanan kuraklığa rağmen yüzlerce turna ve leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, nisan-haziran arasındaki yağışlarla göldeki su seviyesinin neredeyse son 10 yılın en iyi düzeyine ulaştığını ancak yaz aylarındaki buharlaşmayla gölün yeniden kuruduğunu aktardı.

Buna rağmen kuşların, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni toplanma noktası olarak görmeye devam ettiğini vurgulayan Çetiner, şöyle devam etti:

"Gölde maalesef bir damla bile suyumuz yok ama buna rağmen şu an turna ve leylekleri görebiliyoruz. Seyfe'de su varken burası kuşlar için çok önemliydi. Bölgede başka bir geniş alan olmadığı için Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni turnalar, leylekler ve diğer kuşlar, toplanma noktası olarak kullanıyor. Bizim istediğimiz, kuşlarımız buraya geldiği zaman sadece konaklamasın, beslensin, dinlenip, huzur içerisinde yollarına devam etsinler."

Suyun gölden alınarak başka yere götürüldüğü şeklinde yanlış bilgiler olduğunu dile getiren Çetiner, "Buradan su hiçbir yere gitmiyor, azalmanın tek sebebi buharlaşma. Çünkü 10 bin 700 hektarlık bir alan burası. Gölün derinliği en dolu halinde bile 1 metreye ulaşmıyor. 15-20 santimetrelik su olduğu zaman gölümüz tamamen doluymuş gibi gözüküyor." dedi.

Çetiner, Seyfe Gölü'ndeki su oranının korunması için ciddi ve kalıcı adımlar atılması, haziran ve eylül ayları arasında göle su takviyesi yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Seyfe Gölü, Kırşehir, Mucur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazbank'ı kurup dolandırıcılık yaptığı öne sürülen isim suskunluğunu bozdu
Bezos, Amazon hisselerindeki düşüş ile dünyanın zengini unvanını kaybetti Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi Barajlarda korkutan görüntü; iki baraj birden kullanım dışı kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 15:18:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyfe Gölü yüzlerce kuşu ağırlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]