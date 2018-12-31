Seyfettin Güveli'den Dolandırıcılara Karşı Uyarı

Kavak
Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Güveli, vatandaşlardan, kendisini polis, jandarma, hakim, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kimlik bilgilerini, kredi kartı ya da banka kartı numaralarını, bu kartlara ait şifrelerini vermemeleri gerektiğini hatırlattı.
Hiçbir polis, jandarma, hakim, savcı veya kamu görevlisinin vatandaştan para istemeyeceği uyarısında bulunan Güveli, "Dolandırıcıları yakalayabilmemiz için halkımızın yardımına ihtiyacımız var bu konuda vatandaşlarımızın emniyet yetkililerine yardımcı olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız kesinlikle bu tür telefonlara itibar etmesinler. Şüphelenilen bir telefon geldiğinde mutlaka 155 polis imdat hattına müracaat etsinler." dedi.