Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

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KOAH hastası olan ve özel bir hastanede 15 gündür zatürre tedavisi gören Dursunoğlu, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Dursunoğlu, 1 Ekim 1932'de Trabzon'da dünyaya geldi.

Lise eğitimini Haydarpaşa Lisesinde tamamladıktan sonra İngiliz Filolojisi bölümüne giden sanatçı, okulu yarıda bıraktı.

Seyfi Dursunoğlu, 18 yıl memur olarak görev yaptığı Sosyal Sigortalar Kurumundan ayrıldıktan sonra 1970'te sahneye çıkarak, kendisine büyük bir hayran kitlesi kazandıran "Huysuz Virjin" karakterini canlandırdı.

"Katina" isimli şarkısıyla bilinen Dursunoğlu, 1970'li yıllarda bir kanto plağı yaptı. Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, "Huysuz ve Tatlı Kadın" ve "Huysuzla Dans Eder misin?" adlı televizyon programlarını da hazırlayıp sundu, "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışmada ise jüri üyesi olarak görev yaptı.

Seyfi Dursunoğlu, Trabzon, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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