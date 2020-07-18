Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Güle güle Huysuz Virjin... - Son Dakika

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Güle güle Huysuz Virjin...

TİYATRO sanatçısı, sunucu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu (88), 15 gün önce zatürre teşhisiyle Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

TİYATRO sanatçısı, sunucu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu (88), 15 gün önce zatürre teşhisiyle Altunizade Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. KOAH hastası da olan sanatçı üç gün önce yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Dursunoğlu dün 16.45'te hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının cenazesi salı günü toprağa verilecek.

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Seyfi Dursunoğlu, 1970'den 2000'li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde izleyenlere keyifli anlar yaşattı, bol neşeli programlara imzasını attı.


HASTANEDEN AÇIKLAMA


87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu şunları söyledi: "KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'nu maalesef bugün saat 16: 45'te kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz."


18 yıl memur olarak çalıştı


1932 yılında Trabzon'da doğan Dursunoğlu, Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıktı. Ardından her yıl İzmir Fuarı'nda sahne almaya başlayınca ünü günden güne yayıldı. Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Tek kanalın seyredildiği bu dönemde Türk halkı, Dursunoğlu'nun Serengil'e verdiği esprili cevapları çok sevdi.


İLK PLAK 50 YIL ÖNCE


1970'lerde "Huysuz Virjin 1." adında bir kanto plağı yaptı. Ardından, Huysuz Show adlı programıyla televizyonlarda yer aldı. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.


'Katina'nın elinde makası'nı en son 8 yıl önce söyledi


SEYFİ Dursunoğlu, 2012 yılında Star TV'de "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapmayacağını ilan etti. Dursunoğlu tangosunu dillerden düşmeyen "Katina" şarkısıyla son kez söyledi:


"Ahhh... Katinanın elinde makası, Biçemez ah biçemez


Katinanın elinde makası, Biçemez ah biçemez


Biçmesini bilmez yavrum gülüm katinam, Getir biçeyim, getir biçeyim.


Biçmesini bilmez gülüm mori katinam, Getir biçeyim, getir biçeyim..."


Ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu, 8 yıl önce 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştı.


SUNDUĞU PROGRAMLAR


Huysuz ve Tatlı Kadın


Huysuz Şimdi Hostes


Popstar Türkiye


Huysuz'la Dans Eder Misin? Benzemez Kimse Sana


Benimle Dans Eder Misin?


Huysuz'la Görücü Usulü

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin, Acıbadem, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:31 

Son Dakika Magazin Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Güle güle Huysuz Virjin... - Son Dakika Magazin
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