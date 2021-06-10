Üye Girişi
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: "İsrail bizi susturmak istiyor" - Son Dakika

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: "İsrail bizi susturmak istiyor"

10.06.2021 11:02
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd:

?İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidini dünyaya duyurmakta önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd, Tel Aviv yönetiminin kendilerine baskı yaparak Şeyh Cerrah'ın sesini susturmaya...

? İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidini dünyaya duyurmakta önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd, Tel Aviv yönetiminin kendilerine baskı yaparak Şeyh Cerrah'ın sesini susturmaya çalıştığını belirtti.

Son dönemde evlerinden tahliye edilme tehdidiyle karşı karşıya kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanların hikayesi, milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan 1948'deki Nekbe'ye (Büyük Felaket) kadar uzanıyor.

İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği tarihte evsiz kalan 28 mülteci aile 1956'da Ürdün aracılığıyla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde iskan ettirildi.

Şeyh Cerrah sakinleri, onlarca yıl sonra bugün evlerinden tehcir edilerek ikinci kez mülteci durumuna düşmek istemiyor.

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Filistinli aktivist Kurd, yaptığı paylaşımlarla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin saldırılarını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Muna ve ikiz kardeşi Muhammed el-Kurd'un da aralarında bulunduğu Filistinli aktivistler Şeyh Cerrah'ta yaşananlara dikkati çekmek için Twitter'da #SaveSheikhJarrah etiketiyle bir kampanya başlatmış ve bu etiket kısa sürede dünya gündemine girmişti.

İsrail polisleri, 6 Haziran sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerine baskın düzenleyerek Muna ile kardeşi Muhammed'i gözaltına almış, uzun bir sorgu sonrası akşam saatlerinde serbest bırakmıştı.

Muna, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinde konuk ettiği AA ekibine gözaltı ve sorgu sürecini anlattı.

Gözaltına alındığı gün neler yaşandı?

Muna el-Kurd, pazar sabahı baskın düzenleyen 7 kişilik İsrail polis ekibinin, kardeşi Muhammed'i bulmak amacıyla evin altını üstüne getirerek arama yaptığını söyledi.

Filistinli aktivist, "Bana 'Muna sen misin' diye sordular ve benim ifadeye çağrıldığımı söylediler. Sabah saatleriydi. Lavaboya girmeme, elimi, yüzümü dahi yıkamama izin vermediler. Bu tamamen hukuka aykırı. Üstelik yalnız başıma odama girip kıyafetlerimi değiştirmeme bile izin vermediler. Yanıma kadın bir polisi gönderdiler. Mahremiyetimi ihlal ettiler." dedi.

Kelepçelenerek evden çıkarıldığını ve Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nde bulunan İsrail polis merkezine götürüldüğünü aktaran Kurd, "Sorgu öncesi en az iki saat beni beklettiler. Tabii ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum, belki de iki saatten daha fazla, çünkü ne telefonum vardı ne saatim. Ama çok uzun bir süre beklettiler." diye konuştu.

Sorgu sırasında İsrailli memurların kendisini tehdit ettiğini vurgulayan Kurd, şunları anlattı:

"Sorgu odasına biri girdi ve bana 'Sen bana köpek mi diyorsun?' dedi. Ben de ona 'Seni hayatımda ilk defa görüyorum' dedim. Bana 'Her halükarda her köpeğin günü gelir' dedi. Ben de 'Bana sövemezsin, hangi gerekçeyle bana sövüyorsun' dedim. O da 'Bunu sövgü olarak kabul ediyorsan öyledir. Memnun musun yaptıklarından, işte kelepçelisin ve elimizdesin' diyerek tehditler savurdu. Gerçekten çok provokatif ve tehditkar bir üslup kullandı bana karşı."

Uzun bir sorgudan geçirildiğini aktaran Kurd, "güvenliği" tehdit etmekle suçlandığını kaydetti.

Bu suçlamanın çok anlamsız olduğunu belirten Filistinli genç, "Biz kimin güvenliğini tehdit ediyoruz? Biz evlerimizin önünde ve içinde durup çıkmayacağımızı, gelip evlerimizi çalmanızı istemediğimizi söylüyoruz. Bundan başka ne yapıyoruz biz?" dedi.

Kurd, gözaltı günü birçok defa sorguya maruz kaldığını, ellerinin ve ayaklarının kelepçelendiğini ifade etti.

Polis merkezindeki sorgusunun ardından başka bir kapıdan çıkarıldığını aktaran Kurd, bu sırada merkezin önünde aralarında babası Nebil El-Kurd'un da bulunduğu Filistinlilerin kendisiyle dayanışma gösterisine polisin ses bombalı ve plastik mermili saldırısını gördüğünü, ancak hiçbir şekilde babasıyla konuşmasına izin verilmediğini söyledi.

Kurd, polislerin kendisini fanatik Yahudi grupların bulunduğu Batı Kudüs'teki El-Meskubiyye (Russian Compound) gözaltı merkezinin önüne bıraktığını ve bu sırada korkuya kapıldığını dile getirdi.

Filistinli aktivist, "Batı Kudüs'teydim ve oradan evime nasıl gideceğimi bilmiyordum. Her tarafta fanatik Yahudiler vardı. Doğrusu biraz korktum. Tüm sorgu boyunca korkmamıştım ancak burada korktum. Bir tuzağa düşürüldüğümü düşündüm. Çünkü bu şekilde salıverilemezdim, hiç kimse orada olduğumu bilmiyordu. Avukatım bile bilmiyordu. Belki de bir fanatik Yahudi saldırısına maruz kalabilirdim. Bu durum da tamamen hukuka aykırıydı." ifadelerini kullandı.

"Bu gözaltı bize bir gözdağıydı"

İsrail polisince gözaltına alınmasını bir yıldırma olarak değerlendiren Kurd, "Bu gözaltı bize bir gözdağıydı, bizi korkutma amaçlıydı. Bize 'Dünyaya gerçeği yansıtmanızı istemiyoruz' demek istiyorlar." dedi.

Kurd, Şeyh Cerrah'a giriş ve çıkışların bir aydır İsrail polisince kapatıldığına dikkati çekerek, "Mahalle sakinleri bile Şeyh Cerrah'a kimlik kontrolüyle girebiliyor. Hiçbir aktivistin veya destek amacıyla gelen kimsenin girişine izin verilmiyor. Buna karşın Yahudi yerleşimciler silahlarıyla çok rahat ve kolay bir şekilde mahalleye girebiliyor." diye konuştu.

İsrail makamlarının Şeyh Cerrah'ı kapatmakla kendilerini susturmayı hedeflediğini vurgulayan Kurd, "İsrail, mahalleyi kapatarak bizi susturmak istiyor. Şeyh Cerrah sakinleri, burada yaşayan 500 kişi, susmayı reddediyor, yeni bir Nekbe yaşamayı kabul etmiyor." dedi.

Şeyh Cerran'taki Filistinlilerin İsrail'in tehcir tehdidine karşı susması durumunda kendilerini sokakta bulacaklarının altını çizen Kurd, şunları söyledi:

"Tüm bu kapatmalar, gözaltılar vesaire sadece Muhammed için değil, mahallenin diğer sakinleri için de geçerlidir. Hepsi bize gözdağı vermek ve bizi korkutmak için yapılıyor. Bize 'Susun, daha fazla konuşmayın, Filistin'in gerçek hikayesinin dünyaya ulaştırılmasını istemiyoruz.' demek istiyorlar."

?- İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 28 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai kararı hazirana ertelemişti.

Doğu Kudüs, Tel Aviv, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: 'İsrail bizi susturmak istiyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuşan Başsavcı Şahin: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor 11:55 Son Dakika! 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuşan Başsavcı Şahin: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler 11:54 Sonu Türkiye için final olsun! İşte yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı 11:52 Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı
Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 11:38 Antalya'nın içme suyu kirleniyor! Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira 11:18 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi 10:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, planları değiştirdi! Kabine toplantısı 21 Hazirana ertelendi

Son Dakika Haberleri
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
11:51 Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum
11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
11:29 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu
11:23 Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı
11:17 Son dakika: 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi: Yurt içinde 1.125, yurt dışında 925 lira
11:14 Sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
11:01 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde
10:54 Mesut Özil taraftara umut verdi: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"         
11:53
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti         
11:34
Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı Alanya'nın stoperi için karşı karşıya geldiler! Caulker, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi karıştırdı         
11:24
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL         
10:13
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 12:14:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: "İsrail bizi susturmak istiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement