Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı - Son Dakika

Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında kavga yaşanması İsrail güçlerinin müdahalesi Koalisyon ortağı İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Birleşik Arap Listesi'nden Sami Ebu Şahade'nin açıklaması KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan...

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında kavga yaşanması İsrail güçlerinin müdahalesi Koalisyon ortağı İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Birleşik Arap Listesi'nden Sami Ebu Şahade'nin açıklaması KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı, İsrail polisi Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahale etti.

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