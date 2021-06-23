Şeyh Cerrah'ta Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı - Son Dakika

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında kavga yaşanması
İsrail güçlerinin müdahalesi
Koalisyon ortağı İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Birleşik Arap Listesi'nden Sami Ebu Şahade'nin açıklaması KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında kavga çıktı, İsrail polisi Filistinlilere ses bombası ve biber gazıyla müdahale etti.
Kaynak: AA
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