Şeyh Cerrah'taki ailelerin avukatları, "Filistinlilerin evlerinden çıkartılamayacağını" açıkladı - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 4 Filistinli ailenin avukatları, İsrail Yüksek Mahkemesinin, Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkartılması yönündeki bir alt mahkemenin kararını bozması üzerine "ailelerin evden çıkartılmasının mümkün olmadığını, Yahudi yerleşimcilerin mülkiyet iddialarının Adalet Bakanlığındaki ilgili birimde inceleneceğini" söyledi.

Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerin avukatları, İsrail Yüksek Mahkemesinin 1 Mart Salı günü Filistinli ailelerin evlerinden çıkartılması yönündeki bir alt mahkemenin kararını bozmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ailelerin avukatlarından Hüsni Ebu Hüseyin, Şeyh Cerrah'taki ailelerin 1976 yılında başlayan yaklaşık 50 yıllık mücadelesinde İsrail yargısının ilk defa bu yönde bir karar aldığını belirtti.

İsrail yargısının Şeyh Cerrah'taki 4 aile için evlerinden zorla çıkartılma kararını askıya almadığını, iptal ettiğini vurgulayan Ebu Hüseyin, söz konusu kararın bölgede evlerinden zorla çıkartılma emri bulunan diğer aileler için emsal teşkil edebileceğini söyledi.

Ebu Hüseyin, İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda Osmanlı arşivlerinden evraklar, Ürdün döneminden belgeleri kullandıklarını aktararak, yargıya Yahudi yerleşimci şirketlerin ve bu mülkler üzerinde hak iddia edenlerin savlarının çarpıtılmış olduğunu gösterdiklerini dile getirdi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin son kararla Yahudi yerleşimci şirket ve şahısların bu bölgedeki mülk iddialarını kabul eden İsrail Merkez Mahkemesinin kararını bozduğuna işaret eden Ebu Hüseyin, Adalet Bakanlığında mülk anlaşmazlıklarıyla ilgili birimin dosyayı yeniden inceleyeceğini ve buna göre karar alınacağını aktardı.

Yüksek Mahkemenin her ailenin yılda 2 bin 400 İsrail şekeli (yaklaşık 750 dolar) ortak bir sandığa yatıracağını anlatan Ebu Hüseyin, burada biriken paranın ancak Adalet Bakanlığı bu mülklerin kime ait olduğunu belirledikten sonra hak sahibine ödeneceğini belirtti.

Ebu Hüseyin, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah'ta yaşadığı mülklerin Yahudi yerleşimci şirkete ya da şahıslara ait olmadığının İsrail Adalet Bakanlığında ispatlanması durumunda, geçmişte evlerinden zorla çıkartılan Filistinli aileler için de yeniden mahkemeye başvuracaklarını dile getirdi.

Önceki kararların tamamı iptal

Ailenin avukatlarından Sami İrşid de İsrail Yüksek Mahkemesinin temyiz başvurularını kabul ederek Şeyh Cerrah'taki evler üzerinde hak iddia eden Yahudi yerleşimci şahıs ve şirketlerin iddialarını geçersiz kabul ettiğini vurguladı.

İsrail Yüksek Mahkemesinin Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerin bu mülklere yönelik hak iddialarını tanıdığını aktaran İrşid, bu durumda mahkemenin mülk üzerinde hak iddia eden kişilerin, mülkiyete ilişkin durum kesinleşmeden evlerinden zorla çıkarılamayacağını karara bağladığını söyledi.

Şeyh Cerrah Sakini Nebil Kurd ise İsrail Yüksek Mahkemesinin kararının kendileri için bir son teşkil etmediğini belirterek, "Mücadelemiz devam ediyor. Mahkemenin kararı evlerimizin sahibi olduğumuz anlamına gelmiyor. Mülkiyetimizi alana kadar çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Şeyh Cerrah Mahallesi, yerleşimci grupların hedefinde

İsrail yargısındaki en yüksek merci İsrail Yüksek Mahkemesi, 1 Mart Salı günü Şeyh Cerrah'taki Filistinli 4 ailenin Yahudi yerleşimciler lehine evlerinden çıkartılması yönündeki bir alt mahkemenin kararını bozmuştu.

İsrail, 1950'de çıkardığı "Gaiplik Yasası"yla 1948'deki savaştan kaçarak evlerini terk eden Filistinlilerin mülklerini istimlak etmişti. İsrail topraklarındaki evlerinden kaçan Filistinliler de Doğu Kudüs'teki evlere yerleştirilmişti.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmesinden sonra 1970'te çıkardığı "Yasal ve İdari İşler Yasası" ile İsraillilerin, 1948 öncesindeki mülkleri üzerinde yeniden hak iddia etmesinin önü açılmıştı.

Hak örgütlerine göre, Yahudi yerleşimci gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde önceden mülkü bulunan İsrailli ailelere ulaşıp, yargı süreçleriyle ilgili avukatlık ücretlerini de karşılayarak, bu mülkleri İsrailli ailelerden satın almıştı.

Yerleşimci gruplar, daha sonra İsrail yargısına başvurarak çoğu üç kuşaktır bu evlerde yaşayan Filistinli aileler hakkında zorla evlerinden çıkarılmaları yönünde kararlar aldırmıştı.

Üç dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Şeyh Cerrah Mahallesi, uzun zamandır Yahudi yerleşimci grupların hedefinde.

Burada yaşayan Filistinlilerin tehcir edilme çabası, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında geniş tepkiyle karşılanmış, İsrail'in Gazze'ye askeri saldırısıyla sonuçlanmış ve dünyanın gündemine gelmişti.