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Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına "koruyucu kiracılık" önerisine ret - Son Dakika

Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına "koruyucu kiracılık" önerisine ret

02.11.2021 17:37
Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli aileler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 15 yıllığına "koruyucu kiracılık" önerisini reddetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli aileler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 15 yıllığına "koruyucu kiracılık" önerisini reddetti.

Filistinli aileler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin önerisine ilişkin kararlarını Şeyh Cerrah'ta düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları açıklamayla duyurdu.

Ailelerin adına basın açıklaması yapan aktivist Muna El-Kurd, "Bize Yahudi yerleşimci derneği 'Nahalat Shimon' bünyesinde koruyucu kiracı olma önerisinde bulunan işgal devleti mahkemesinin önerdiği uzlaşma yöntemini oybirliğiyle reddettik. Çünkü bu yöntem yavaş yavaş topraklarımıza el konulmasının önünü açıyor." dedi.

Kurd, "Bizim hesabımıza işgalin imajının adil gösterilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz ve yarım çözümlere de razı olmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Filistinli aileleri evlerinden çıkma ya da "Yahudi yerleşimci derneğe boyun eğme" seçenekleriyle karşı karşıya bırakmanın "sömürgeci politikaların" bir parçası olduğuna vurgu yapan Kurd, Tel Aviv yönetiminin Yahudi yerleşimcilerle birlikte Filistin halkına karşı "zalimce" davrandığını ve "Filistin halkına karşı etnik temizlik yaptığını" kaydetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 4 Ekim'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere 15 yıllığına "koruyucu kiracılık" önerisinde bulunmuştu.

Mahkeme, Filistinli ailelerin 15 yıl boyunca veya başka bir anlaşmaya varılana kadar "koruyucu kiracı" olarak tanınması önerisi yapmış ve buna göre, evlerine el konulması tehdidiyle karşı karşıya bulunan Filistinli aileler bu süre zarfında, evlerin yapıldığı arazinin sahibi olduğunu iddia eden "Nahalat Shimon" derneğine kira ödeyecekti.

Filistinli aileler tehcir tehdidiyle karşı karşıya

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada da nihai karar çıkmamıştı.

Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına koruyucu kiracılık önerisine ret
Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına koruyucu kiracılık önerisine ret
Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına koruyucu kiracılık önerisine ret
Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına koruyucu kiracılık önerisine ret
Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına koruyucu kiracılık önerisine ret

Doğu Kudüs, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına 'koruyucu kiracılık' önerisine ret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerden İsrail mahkemesinin 15 yıllığına "koruyucu kiracılık" önerisine ret - Son Dakika
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