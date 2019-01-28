Şeyh Edebali Türbesi İçin Planlanan Yürüyen Merdiven ve Asansör Projesi Ne Oldu?"

Bilecik Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Erdoğan Yeşil, Bilecik TSO'ya, "TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun asansör ya da yürüyen merdiven projesi için göndermiş olduğu kaynak neden yıllardır kullanılmıyor" diye sorduYeşil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilecik'imizin...

Bilecik Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Erdoğan Yeşil, Bilecik TSO'ya, "TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun asansör ya da yürüyen merdiven projesi için göndermiş olduğu kaynak neden yıllardır kullanılmıyor" diye sordu



Yeşil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilecik'imizin manevi değeri Şeyh Edabali Hz. Türbesini ziyaret etmek isteyen yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın çilesi ne zaman bitecek. Tarihi, milli, dini ve kültürel mirasımıza kim sahip çıkacak?. Daha da kötüsü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Bilecik'i geldiğinde türbeyi ziyaret etmiş, o zamanda kendisinden istenen asansör ya da yürüyen merdiven için tamam demişti. O zaman TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun göndermiş olduğu kaynak neden yıllardır kullanılmıyor? İktidar partisi yetkilileri tarafından en kısa sürede yapılacak diyerek vaatler vermesi üzerinden bile epey zaman geçmiştir" diye belirtti.



Öte yandan asansör ya da yürüyen merdiven yapımı için 2012 yılında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan destek istendiği, 2015 yılında gerekli izinler alınmasının ardından 4 seneden beridir sağlanan ödeneğin hali hazırda beklediği öğrenildi.



"Proje yeri değişti"



Alınan bilgilere göre; asansör ya da yürüyen merdiven yapımının ilk olarak türbe çıkış merdivenlerinin yanında olacak şekilde projelendirildiği ve 2015 yılında onay alındığı öğrenildi. Bu proje yapılan itirazın haklı bulunduğu gerekçesiyle yeni bir projenin çizildiğini aktaran yetkililer, yeni projenin onaylandığını, 2 aya kadar TOBB'un ihale yapacağını söylediler. Yeni yapılan asansör ise; türbe yerleşkesi içinde bulunan tarihi hamamın arka tarafından direk türbe giriş kapısının önüne çıkılacağını bildirildi. - BİLECİK

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