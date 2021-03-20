Şeyh Edebali Türbesi'ni hiç böyle görmediniz
20.03.2021 10:31
Bilecik'te gün ağarırken sis bulutların üzerinde kalan Şeyh Edebali Türbesi'nin görünümü büyüledi.
Bilecik'te gün ağarırken sis bulutların üzerinde kalan Şeyh Edebali Türbesi'nin görünümü büyüledi.
Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu Bilecik, sabahın ilk saatlerinde sis bulutları etkisi altında kaldı. Kenttin bir çok bölümü sis bulutlarının artında kalırken, Şeyh Edebali Türbesi'nin bulunduğu vadiyi içine alan sis bulutu oluşturduğu manzara adeta büyüledi. Çekilen fotoğraf kareleri kartpostallık manzaralar oluştururken, güneşin doğmaya başlaması ile birlikte kırmızı, sarı, turuncu ve gri renklerin gökyüzündeki dansı görenleri kendine hayran bıraktı.
Sis bulutlarını kızıla boyayan güneşin ışıklarına kuş sesleri eşlik etti. - BİLECİK
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