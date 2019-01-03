Son Dakika Haberleri: Şeyh Edebali Üniversitesi Dünyaya Kapılarını Açıyor

Şeyh Edebali Üniversitesi Dünyaya Kapılarını Açıyor

6 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği ve tanıtım protokolü imzalandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Dünyaya Kapılarını Açıyor, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği ve tanıtım protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle birlikte, Üniversitenin Yabancı Öğrenci Sınavı (BİL-YÖS) Maarif Vakfı'nın yurt dışı temsilcilikleri ev sahipliği yapacağı belirtilirken, son yıllarda uluslararası bir üniversite olma konusunda ciddi adımlar atan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi imzalanan protokolle birlikte kapılarını dünyaya sonuna kadar açmış oldu. İstanbul'da gerçekleşen imza törenine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün katıldı.

İmza töreni sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Şeyh Ededali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attıklarını, bu adımlardan birinin de Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan iş birliği protokolü olduğunu söyledi. Türkiye Maarif Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yurtdışında ülke adına eğitim faaliyeti yürütme yetkisine sahip iki kuruluştan biri olduğunu hatırlatan Rektör Taş, bu güç birliği ile üniversitenin dünyanın farklı coğrafyalarından başarılı öğrencileri bünyesine katacağını ifade etti. Protokolün Bilecik'e ülkeye ve dünyaya hayırlı olmasını dileyen Rektör Taş, başta Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'e olmak üzere, protokolün hazırlanmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Yaşam
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