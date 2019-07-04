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Şeyh Edebali Üniversitesi kapılarını dünyaya açıyor

1 saat önce

Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi kapılarını dünyaya açıyor, System.String[]
Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Uluslararası Balkan Üniversitesi ile karşılıklı eğitim işbirliği protokolüne imza attı. Şeyh Edebali Üniversitesi'nin bir dünya üniversitesi olma yolunda önemli adımlar attığını belirten Rektör Taş, bu protokole birlikte iki üniversite arasında akademik işbirliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kapılarını dünyaya açan, uluslararası alanda etkin bir üniversite olması için gayret gösterdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, imzalanan protokol kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında eğitim ve karşılıklı ilgi alanlarında araştırma konusunda işbirliği yapmaya çaba sarf edileceğini söyledi. Mümkün olduğu ölçüde, her iki yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri, bölümler, araştırma enstitüleri ve öğrenciler arasında doğrudan iletişim ve işbirliğinin teşvik edileceğinin altını çizen Rektör Taş, mevkidaşı Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'e bir kez daha teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:51 Kaynak: İHA
Balkan Üniversitesi, Bilecik, Güncel
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