Şeyh Edebali Üniversitesi Küsi Toplantısı'na Ev Sahipliği Yaptı

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu'nun 2018 yılı ikinci toplantısı Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senato Odası'nda düzenlenen toplantıya; Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay
, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Hediye İman, KÜSİ İl Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan ve kurul üyeleri katıldı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Hediye İman'ın, Kurulun görev ve sorumluluklarını özetleyen açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın konuşmasıyla devam etti. Üniversite olarak kamu ve sanayi işbirliklerine son derece önem verdiklerini ve göreve geldikleri günden bu yana çok sayıda çalışmaya imza attıklarını belirten Rektör Taş, KÜSİ çalışmalarını Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü çerçevesinde üniversite adına yöneten Prof. Dr. Harun Mindivan'ın Rektör Yardımcılığı görevine atandığını belirterek, bundan sonra da kendisinin KÜSİ çalışmalarını daha gayretli şekilde yürüteceğine inandığını dile getirdi. Konuşmasında Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde teknopark kurulduğunu da hatırlatan Rektör Taş, bunun üniversite-sanayi yakınlaşmasını sahaya dökecek olan uygulama olduğunu belirtti ve teknoparkın yakın zamanda il genelinde ve Marmara Bölgesi
'nde tanıtarak yeni iş alanların oluşmasına zemin sağlayacağını ümit ettiklerini ifade etti. Üniversite sanayi ve kamu işbirliğinin giderek artan bir ivmeyle sürmesini dileyen Rektör Taş, toplantıya katılanlara teşekkür etti.
Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz ise, üniversite, sanayi ve kamunun bir araya gelmesinin hizmetlerin bütünlüğü açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Ülkenin sürekli olarak siyasi ve ekonomik kıskaç altında tutulmak istendiğine vurgu yapan Yılmaz, bu zincirin kırıldığını, yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda kendi teknolojimizi üreterek sanayide ciddi bir ekonomik güçlenme elde edeceğimizi ve varlığımızı dünya ölçeğinde daha ilerilere götüreceğimizi ifade etti. Bu sayede ihracatın artacağını ve ithalat-ihracat dengesinin kurularak verimli sonuçlar elde edileceğini belirten Yılmaz, toplantının tüm paydaşlar için faydalı geçmesini diledi.
Bilecik KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Harun Mindivan'ın, KÜSİ'nin Bilecik'teki faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumla devam eden toplantıda; önümüzdeki dönemde sanayici-akademisyen eşleştirmelerine ağırlık verilmesi, üniversite - sektör işbirliği projelerinin arttırılması, 3+1 Eğitim Modeli, Ar-Ge ve tasarım çalışmaları yapan bu kapsamda projesi olan firmalarımızın iletişim kurabilecekleri ve sorunlarını iletebilecekleri bir ara yüzün üniversite tarafından oluşturulması ve bu arayüzün sanayicilere tanıtılması, Üniversite bünyesinde bulunan Sürdürülebilir Doğaltaş Teknolojileri Geliştirme Merkezi'nin akretidasyon başvuru sürecinin başlatılması, akademisyenlere ve girişimcilere yönelik KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimi verilmesi, proje yazma ve eğiticilerin eğitimi konuları görüşülüp karara bağlandı. KÜSİ Toplantısı, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın, çalışmaları büyük bir özveri içerisinde sürdüren katılımcılara teşekkür etmeleri ile sona erdi. - BİLECİK