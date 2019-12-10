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Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "Gözlem İstasyonu Protokolü" imzalandı
6 saat önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gülümbe Kampüsü içerisine kurulacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) için Meteoroloji Genel Müdürlüğüyle (MGM) protokol imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gülümbe Kampüsü içerisine kurulacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) için Meteoroloji Genel Müdürlüğüyle (MGM) protokol imzaladı.
Kurulacak istasyonla, meteorolojik bilgilerinin otomatik olarak ölçülmesi ve bu bilgilerin ilgililere web üzerinden ulaştırılması sağlanacak. Üniversite, istasyon için MGM'ye 5x5 metre boyutlarında etrafı açık bir gözlem alanı tahsis edecek. - BİLECİK
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