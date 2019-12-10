Son Dakika Haberleri: Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "Gözlem İstasyonu Protokolü" imzalandı
Son Dakika Yaşam Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Gözlem İstasyonu Protokolü' imzalandı - Son Dakika

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "Gözlem İstasyonu Protokolü" imzalandı

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gülümbe Kampüsü içerisine kurulacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) için Meteoroloji Genel Müdürlüğüyle (MGM) protokol imzaladı.

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gülümbe Kampüsü içerisine kurulacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) için Meteoroloji Genel Müdürlüğüyle (MGM) protokol imzaladı.


Kurulacak istasyonla, meteorolojik bilgilerinin otomatik olarak ölçülmesi ve bu bilgilerin ilgililere web üzerinden ulaştırılması sağlanacak. Üniversite, istasyon için MGM'ye 5x5 metre boyutlarında etrafı açık bir gözlem alanı tahsis edecek. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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