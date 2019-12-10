Şeyh Edebali Üniversitesi'nde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gülümbe Kampüsü içerisine kurulacak Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) için Meteoroloji Genel Müdürlüğüyle (MGM) protokol imzaladı.



Kurulacak istasyonla, meteorolojik bilgilerinin otomatik olarak ölçülmesi ve bu bilgilerin ilgililere web üzerinden ulaştırılması sağlanacak. Üniversite, istasyon için MGM'ye 5x5 metre boyutlarında etrafı açık bir gözlem alanı tahsis edecek. - BİLECİK