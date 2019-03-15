Son Dakika Haberleri: Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "Milletin Sesi Mehmet Akif" Konferansı

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "Milletin Sesi Mehmet Akif" Konferansı

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen "Milletin Sesi Mehmet Akif' adlı konferans gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen "Milletin Sesi Mehmet Akif' adlı konferans gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Taner Zafer Koyuncu Konferans Salonu'nda Uşak Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Pulat'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da katıldı.

Konferansında Mehmet Akif Ersoy'un dünya görüşü üzerine örnekler veren Pulat, milli şairin basmakalıp ideolojik kavramlarla tanımlanamayacak bir şahsiyet olduğunun altını çizdi. Tanzimat'tan itibaren İslamcılık, Osmanlıcılık, Milliyetçilik ve Medeniyetçilik kavramlarının birbirinden ayrıldığını belirten Pulat, "Mehmet Akif bunlardan hangisidir? Hepsidir. Onu ancak her türlü ideolojiden arınmış olarak, bir Müslüman, bir dava adamı ve bir vatanperver olarak anladığımız zaman doğru anlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Konferans, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın Dr. Öğr. Üyesi Ali Pulat'a anı tabağı ve teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

Uşak Üniversitesi, Yaşam
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