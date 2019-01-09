Son Dakika Haberleri: Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Yeni Bölüm ve Programlar Açılıyor

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Yeni Bölüm ve Programlar Açılıyor

48 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde 7 yeni bölüm ve 13 yeni program açılacak.

Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Yeni Bölüm ve Programlar Açılıyor, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde 7 yeni bölüm ve 13 yeni program açılacak.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) onay gelmesi üzerine üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yeni bölümler açılacak. Üniversite olarak hem Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hem de öğrencilerin tercih ettiği bölüm ve programları bünyelerine katmak için ciddi bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, konunun herkes için hayırlı olmasını diledi. Üniversitenin gelişmesi ve çağın gerekliliklerine cevap veren modern bölümlerle donatılması adına gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Rektör Taş, üniversitenin yükselen başarı grafiğinin sürmesi adına çalışmalarına ilk günkü heyecanla devam edeceklerini ifade etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde açılmasına YÖK'ten onay gelen bölüm ve programlar ise şöyle:

"Mühendislik Fakültesinde; Endüstri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sağlık Yüksekokulunda; Sağlık Yönetimi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda; Turizm Rehberliği Bölümleri ile Meslek Yüksekokulunda; Atık Yönetimi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, İç Mekan Tasarımı, Mekatronik, Gölpazarı Meslek Yüksekokulunda; Bankacılık ve Sigortacılık, Reklamcılık, Sosyal Hizmetler, Osmaneli Meslek Yüksekokulunda; Aşçılık, Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda; Eczane Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda; Eczane Hizmetleri ve Söğüt Meslek Yüksekokulunda; Aşçılık ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programları."

Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesinde daha ince ismi İstatistik olan bölümde isim değişikliğine gidilerek İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü adı altında yeni bir bölüm açılacağı bildirildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Yükseköğretim Kurulu, Yaşam
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