Son Dakika Haberleri: Şeyh Edebali Üniversitesi'nden dijital dönüşüme destek
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Şeyh Edebali Üniversitesi'nden dijital dönüşüme destek

3 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliği ile gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğiticilerin Eğitimi, 17 Eylül'de düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.

Şeyh Edebali Üniversitesi'nden dijital dönüşüme destek, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliği ile gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Eğiticilerin Eğitimi, 17 Eylül'de düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.


23 akademisyen ve 5 sanayi kuruluşu temsilcisinin katıldığı 6 günlük eğitimde, kursiyerlere endüstri 4.0, dijital dönüşüm, büyük veri, nesnelerin interneti, otonom robotlar gibi güncel konularda eğitimler verildi. Sertifikalarını Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'den alan kursiyerler, dijital dönüşüm alanında eğitici olmaya hak kazandı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ederek ilerleyen süreçte alanlarında yeni görevler alarak diğer personel ve öğrencilere katkı sağlamalarını diledi.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise yaptığı konuşmada, BEBKA'nın projelere verdiği desteklerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Bu projelerin hazırlanmasında önemli katkı sunan üniversite akademisyenlerine teşekkür eden Şahin, projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra sürdürülebilirliğinin de son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Şahin, Osmaneli Belediyesinin ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin bu konuya özen gösterdiğini de sözlerine ekledi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Dönüşüm, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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