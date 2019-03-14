Şeyh Edebali Üniversitesi'nden "Endüstri 4,0 ve Dijital Dönüşüm" Konferansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO), alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Gürcan Banger'in konuşmacı olarak katıldığı 'Endüstri 4,0 ve Dijital Dönüşüm' konulu konferans düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO), alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Gürcan Banger'in konuşmacı olarak katıldığı 'Endüstri 4,0 ve Dijital Dönüşüm' konulu konferans düzenledi.



Endüstri 4.0 üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Elektrik Yüksek Mühendisi ve Danışman Gürcan Banger, ilgiyle takip edilen konferansında yakın gelecekte sanayi dünyasını dönüştürecek teknolojik gelişmeleri, yeni dönemin fırsat ve risklerini dinleyicilerle paylaştı.



Etkinliğin açılışında konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, teknolojik gelişmelerin hayatta gün geçtikçe daha çok etki ettiğini ve nesnelerin interneti endüstri 4,0 dijitalizasyon ve Ar-Ge mühendisliği gibi kavramların hayatlara çoktan girdiğini söyledi. Akademik bilginin ticari ürüne dönüştüğü, parlak fikirlerin kuluçka evrelerini tamamlayarak gelişimlerinin teşvik edildiği ve firmalar arası etkileşimin en verimli şekilde sağlandığı yerlerin teknoparklar olduğunu ifade eden Mindivan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde de teknopark kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye'deki teknoparklarda geliştirilen dijital oyunların geçen yıl 1 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını ve ülke ekonomisine ciddi katkı yaptığını ifade etti.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Konferansın sonunda, TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan tarafından Gürcan Banger'e üniversitenin anı tabağı hediye edilmesinin ardından program son buldu. - BİLECİK

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