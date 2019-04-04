Şeyh Edebali Üniversitesi'ne Bilgisayar Salonu Açıldı
1 saat önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi içindeki kütüphane bölümüne yapılan bilgisayar salonu hizmete girdi.
Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi içindeki kütüphane bölümüne yapılan bilgisayar salonu hizmete girdi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, hizmete giren bilgisayar salonunun öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti. Öğrencilerin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinde kurulan bilgisayar salonu içerisinde 10 adet bilgisayar bulunduğunu belirten Rektör Taş, "İçerisinde 10 adet bilgisayar ve çalışma alanları bulunan salonda internet erişimi ve yazıcı hizmeti de sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde bilgisayar salonunda incelemede bulunduk. Öğrencilerimizin akademik çalışma ve araştırmalarında kullanmaları için faaliyete geçirdikleri bilgisayar salonu hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:08 Kaynak: İHA
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