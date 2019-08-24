Son Dakika Haberleri: Şeyh Edebali Üniversitesi'ni 3 bin 648 öğrenci tercih etti
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Şeyh Edebali Üniversitesi'ni 3 bin 648 öğrenci tercih etti

1 saat önce

Bu sene yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine yerleşmeye hak kazanan 3 bin 927 öğrenciden 3 bin 648'i kayıt yaptırdı.

Şeyh Edebali Üniversitesi'ni 3 bin 648 öğrenci tercih etti, System.String[]

Bu sene yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine yerleşmeye hak kazanan 3 bin 927 öğrenciden 3 bin 648'i kayıt yaptırdı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, "Bu sene yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne yerleşmeye hak kazanan 3 bin 927 öğrenciden 3 bin 648 öğrenci kayıt yaptırdı. Kayıt oranı yüzde 92,89 oldu. Yeni eğitim ve öğretim yılında gelecek olan öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:07 Kaynak: İHA
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