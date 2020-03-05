Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir, göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir, göreve başladı - Son Dakika

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir, göreve başladı

6 saat önce

BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir, görevine başladı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir, göreve başladı, System.String[]

BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir, görevine başladı. Beydemir, üniversitede FETÖ ve PKK mensuplarının barınmasına asla fırsat vermeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir, rektörlük binasındaki törende görevi eski Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'tan devraldı. Rektörlüğün, bayrak yarışı olduğunu belirten Prof. Dr. Beydemir, "Bu görevi bugüne kadar sayın hocamız İbrahim Taş getirdi, bugünden itibaren biz devam ettireceğiz. Kendisine bu süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı hem şahsım hem de bundan sonra temsil edeceğim Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra üniversitemizi, hocamızın bıraktığı yerden daha ileri taşımak için sizlerle birlikte gayret edeceğimize inanıyorum. Kalite ve kurumsallaşmada gelişen, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgi ve ahlakla yoğrulmuş öğrenciler yetiştiren bir üniversite olacağız. Adalet, liyakat ve hakkaniyet ölçüleri içinde, vicdanımızın sesini dinleyerek, kanun ve mevzuat çerçevesinde bu görevi yürütmeye çalışacağız" diye konuştu. Konuşmasında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Prof. Dr. Beydemir, "Bu ihanetin etkileri halen devam etmektedir. FETÖ ve PKK dahil olmak üzere terör örgütlerinin üniversitemizde barınmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Allah bu millete böyle bir ihaneti tekrar yaşatmasın. Kuruluşun şehri Bilecik'imizde metfun bulunan Ertuğrul Gazi ve üniversitemize ismini veren Şeyh Edebali Hazretleri gibi birçok büyük zatın uğruna mücadele ettiği değerlere, çalışma azim ve gayretimizle layık olmayı Rabb'imden niyaz ediyorum" dedi.


Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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