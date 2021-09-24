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ŞEYH EVİNDA? YOLU YAPILDI, ZİYARETE AKIN ETTİLER - Son Dakika

ŞEYH EVİNDA? YOLU YAPILDI, ZİYARETE AKIN ETTİLER

24.09.2021 15:06

BATMAN'ın Beşiri ilçesi Garzan Çayı kenarında Ezidi'ler için kutsal sayılan 'Şeyh Evinda' ziyaret yolunun açılışına Avrupa'dan ve çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösterdi.

BATMAN'ın Beşiri ilçesi Garzan Çayı kenarında Ezidi'ler için kutsal sayılan 'Şeyh Evinda' ziyaret yolunun açılışına Avrupa'dan ve çevre illerden gelenler yoğun ilgi gösterdi.

Batman'ın Beşiri ilçesinin Ilıca Köyüne yakın 'Şeyh Evinda' ziyaret yolunun açılışına Avrupa'nın değişik ülkelerine göç eden Ezidiler, bazı Süryaniler ile çevredeki köylüler katıldı. Kurban kesilen ziyarette Ezidiler, viraneye dönüşen binanın restorasyonu için de destek istedi. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte rivayetlere göre, Ezidi'lerin 1000 yıllık Beşiri ilçesinin Ilıca Köyü yakındaki 'Şeyh Evinda' ziyaret yolunun yapılması, Avrupa'daki Ezidi'ler arasında sevinç yarattı. Kurban kesilerek açılan yol Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesi ile ziyaret arasındaki 3 kilometrelik mesafeyi kapsıyor. Batman Valisi Hulusi Şahin, Özel İdare Genel Sekreterliği ve diğer ilgililere teşekkür eden ve Almanya'nın Celle kentinde oturan Cemil Ekinci, '50 Yıl öncesine kadar ibadetin yapıldığı ziyaret etrafında mezarlıklarımız da var. Almanya'dan topraklarımıza geldiğimizde ziyarete gittiğimizde perişan hale düşüyorduk. Yol çilesi çekiyorduk. Yolumuzun açılışını sağlandı. Ziyaret yolumuzun açılmasından ötürü mutluyuz ve gururluyuz' dedi.

Beşiri ilçesinin Oğuz Köyüne bağlı Onbaşı mezrasında oturan Ali Kartal, yolun açılışına Avrupa'da yaşamlarını sürdüren birçok Ezidi ailesinin katılmasından mutlu olduklarını kaydetti. Kartal, 'Avrupa ve bölge Ezidi vatandaşlarımız burada oluşlarından büyük sevinç duyuyoruz. Ezidi toplumu için önemli olan ziyaret binasının eski haline gelmesini ve onarılmasını istiyoruz" dedi.

Almanya'nın Bielefeld kentinde oturan Ezidi Ömer Oduncu, 'Şeyh Evinda' ziyaretinin yolunun açılışı için geldiğini söyledi. Oduncu, 'Ziyaret yolunun sadece açılışı değil, aynı zamanda bizim Ezidi varlığımızı da kabul etmektir bir yerde. Ziyarete yol açan başta devletimize ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Onlara duacıyız. Bugün buraya Almanya'dan da çok sayıda Ezidi ailesi gelmiştir' dedi.

BEŞİRİ BELEDİYESİ'NDEN DESTEK

Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut, Garzan Çayı kenarındaki Ziyaret alanında yapılacak çalışmaya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Karabulut, 'Bu ovada çocukluğumuzun birlikte geçtiği Ezidi arkadaşlarımızın buraya gelişleri bizi son derece mutlu etmiştir. Beşiri Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yurt dışından ziyarete gelenlerin tümü arkadaşlarımızdır, onlara destek olmak zorundayız' diye konuştu.

Batman'ın Beşiri ilçesinin Bahçeli Köyü'nün ileri gelenlerinden Eşref Tarhan, Ezidi'lerin ziyaret yolunun açılmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi. Tarhan, 'Yıllardır Almanya'dan buraya tatillerini geçirmeye gelen Ezidi arkadaşlarımız, ziyaretin yolunun açılması için büyük emek harcadı. Bizim ülkemizden Almanya'ya göç eden Ezidi kardeşlerimizin yeniden geri gelmesi bizim için çok önemlidir. Ezidilerin, tüm zorluklara rağmen yeniden topraklarına dönmesi sevindiricidir" dedi.

Avrupa'ya göç eden Ezidi topluluğuna ait Beşiri ilçesindeki 'Şeyh Evinda' ziyaret yolunun açılışına katılan arasında yıllar önce Mardin'in Midyat ilçesinden İsveç'e göç eden din adamı Süryani Serok Çiçek de vardı. Pek çok ülkeye göç eden azınlık topluluğun geride bıraktığı ziyaret ve mezarlıkların korunmasının önemli olduğunu belirten Çiçek, 'Ben de bu topraklarda büyüdüm. Yedi yaşında Avrupa'ya gittim. 46 Yıldır İsveç'te yaşıyorum. Buradaki Ezidi'lere ait ziyaret yolunun yapılmasına çok sevindim. Süryani'yim ama Ezidi kardeşlerim adına çok sevindim, hayırlı olsun. Ziyaret için de dua edeceğim' dedi.

ŞEYH EVİNDA? YOLU YAPILDI, ZİYARETE AKIN ETTİLER
ŞEYH EVİNDA? YOLU YAPILDI, ZİYARETE AKIN ETTİLER
ŞEYH EVİNDA? YOLU YAPILDI, ZİYARETE AKIN ETTİLER
ŞEYH EVİNDA? YOLU YAPILDI, ZİYARETE AKIN ETTİLER

Almanya, Batman, Beşiri, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEYH EVİNDA? YOLU YAPILDI, ZİYARETE AKIN ETTİLER - Son Dakika


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